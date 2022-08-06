Поединок 3-го туре в Лиге Жупиле стал для Александра Драмбаева более чем удачным. Защитник Шахтера, в середине июня перебравшийся в бельгийский Зюлте-Варегем на правах аренды, попал в стартовый состав на матч против действующего чемпиона – Брюгге.

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В начале второго тайма команда Эдуарда Соболя вышла вперед и, казалось, при поддержке своих трибун дожмет соперника. Однако планы "черно-синим" сломал 21-летний украинец. На 69-й минуте он отозвался на прострел от Фадеры с правого фланга, на мгновение опередил защитника и в касание замкнул передачу в дальний угол ворот. Этот гол шокировал Брюгге – хозяева так и не смогли прийти в себя, расписав боевую ничью (1:1).

"Этот гол был не только для меня. Он также посвящен моему отцу и всем пострадавшим от войны в Украине", – описал Драмбаев первое результативное действие на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, отец Драмбаева сейчас находится на передовой – он уже успел получить ранение, а авто, в котором он передвигался с сослуживцами попало под обстрел и сгорело.

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