Руководство Вулверхэмптона подтвердило, что исполняющий обязанности главного тренера команды Стив Дэвиса продолжить занимать свой пост до тех пор, пока клуб не найдёт постоянного наставника. Об этом говорится в заявлении "вулвз" на официальном сайте клуба.

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Сообщается, что Дэвису по-прежнему будут помогать Джеймс Коллинз и Тони Робертс. Помимо этого в ближайшие недели Вулверхэмптон постарается еще больше расширить тренерский штаб посредством приглашения других специалистов.

Председатель правления "вулвз" Джефф Ши заявил: За то короткое время, что Стив и его команда временно руководили основной командой, мы уже видели улучшения. Игроки хорошо реагировали на тренерские методы и изменения, которые начали внедряться".

Дэвис руководил командой в трёх последних матчах АПЛ. В них "вулвз" проиграли Челси (0:3) и Кристал Пэлас (1:2), а также победили Ноттингем Форест (1:0).

Напомним, что за Вулверхэмптон играет Макс Килман – защитник, который получал украинский паспорт, но которому ФИФА запретила играть за сборную Украины.



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