Украинец в АПЛ получил тренера – временная опция
Стив Дэвис продолжит работать с Вулверхэмптоном в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Руководство Вулверхэмптона подтвердило, что исполняющий обязанности главного тренера команды Стив Дэвиса продолжить занимать свой пост до тех пор, пока клуб не найдёт постоянного наставника. Об этом говорится в заявлении "вулвз" на официальном сайте клуба.
Вулверхэмптон определился с основной кандидатурой нового тренера
Сообщается, что Дэвису по-прежнему будут помогать Джеймс Коллинз и Тони Робертс. Помимо этого в ближайшие недели Вулверхэмптон постарается еще больше расширить тренерский штаб посредством приглашения других специалистов.
Председатель правления "вулвз" Джефф Ши заявил: За то короткое время, что Стив и его команда временно руководили основной командой, мы уже видели улучшения. Игроки хорошо реагировали на тренерские методы и изменения, которые начали внедряться".
Дэвис руководил командой в трёх последних матчах АПЛ. В них "вулвз" проиграли Челси (0:3) и Кристал Пэлас (1:2), а также победили Ноттингем Форест (1:0).
Напомним, что за Вулверхэмптон играет Макс Килман – защитник, который получал украинский паспорт, но которому ФИФА запретила играть за сборную Украины.