"Волки" официально подтвердили договоренность с Хуленом Лопетеги. Испанцу еще предстоит уладить вопрос с разрешением на работу в Британии, поэтому он непосредственно займется своими обязанностями не раньше 14 ноября, а официальный дебют следует ожидать только в конце декабря уже после чемпионата мира.

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В начале октября Вулверхэмптон уволил Бруну Лаже из-за неудовлетворительных результатов. С тех пор обязанности тренера первой команды временно исполнял Стив Дэвис, но также без особого успеха – всего 4 очка в 5 турах АПЛ. Сейчас "волки" идут на предпоследней строчке турнирной таблицы. За Вулверхэмптон играет Макс Килман – защитник, получавший украинский паспорт, но ФИФА запретила ему выступать за сборную Украины.

Напомним, ранее Лопетеги тренировал Райо Вальекано, молодежную и национальную сборные Испании, Порту, Реал, а последние 3 года провел во главе Севильи. 56-летний специалист провально начал сезон с андалусийцами и потерял работу примерно в те же дни, когда Вулвз уволили Лаже.

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