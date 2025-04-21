МЛС. Восточная конференция, 9-й тур

Монреаль – Орландо Сити – 0:0

"Продолжаю тренироваться с Болоньей": украинский легионер из МЛС объяснил, почему остается в клубе Серии А

В матче 9-го тура МЛС между Монреалем и Орландо Сити на поле появился 18-летний Геннадий Синчук. Украинский футболист был признан игроком матча, а после игры пресс-служба Монреаля не переставала нахваливать игрока в соцсети Х.

Всего в матче Синчук сыграл 70 минут, после чего покинул газон под аплодисменты домашних трибун. Впоследствии фанаты опубликовали видео удачных действий полузащитника на поле.

Добавим, что Монреаль активно связан с итальянской Болоньей. У клубов общий владелец, поэтому в случае удачных выступлений за канадский клуб украинец может переехать в клуб Серии А, с составом которой тренировался перед переездом в МЛС. Синчук перешел в Монреаль в январе 2025 года из харьковского Металлиста за 3,4 миллиона евро.

Hennadii Synchuk (18) vs Orlando City SC (70 mins) pic.twitter.com/PiZGqWx3kd — . (@xtsxnxvxtxblx) April 20, 2025