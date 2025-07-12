Украинец сменил клуб в европейском чемпионате
12 июля 19:12 - Читати українською
Защитник Трнавы Александр Ущенко продолжит карьеру в другой команде.
В своих соцсетях Динамо Малженице объявило о переходе Александра Ущенко из Трнавы. Подробности трансфера не разглашаются.
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Ущенко – воспитанник Десны. В 2022 году присоединился к молодежной команде Трнавы U-19. В целом он отыграл за "белых ангелов" в 41 матче и забил три гола.
Стоит заметить, что за 19-летний центральный защитник в сезоне 2024/25 уже играл за Динамо Малженице, а теперь клуб оформил полноценный трансфер.
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