Украинский полузащитник Юрий Ткачук нашел для себя новую команду, за которую будет выступать в сезоне 2024/25.

Варта на своем официальном сайте объявила о переходе 29-летнего полузащитника. Юрий Ткачук подписал контракт с познанским клубом на один год с возможностью продления еще на сезон.

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Украинец в прошлом сезоне выступал за Знич Прушкув в Первой польской лиге. По окончании кампании клуб решил не продлевать контракт с Ткачуком. Он присоединился к Варте на прах свободного агента.

Познанская команда по итогам сезоне 2023/24 вылетела из Экстраклясы, заняв 16 строчку.

Напомним, что Юрий Ткачук играл за такие клубы как Рух, Карпаты, Левадия, Лиепая, Вентспилс, Металлист.

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