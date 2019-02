Украинец Сердюк стал игроком Боавишты

Украинский нападающий Евгений Сердюк перешел в Боавишту.

20-летний украинский нападающий перешел в Боавишту и подписал контракт на 3 года, сообщает твиттер португальского клуба. Другие детали сделки пока неизвестны.

К слову, бывшей командой Сердюка была Фатима с третьей по силе лиги Португалии, в предыдущем клубе украинец забил 10 голов в 15 матчах.

Заметим, что новый клуб украинца выступает в элитном дивизионе чемпионата Португалии. Боавишта занимает 16 место и находится в зоне вылета.

Jeka é reforço do Boavista



Yevhenii Serdiuk, mais conhecido por Jeka, assina pelo Boavista até 2022.

O avançado ucraniano, de 20 anos, chega do Fátima, com 10 golos apontados em 15 jogos.



Bem-vindo! pic.twitter.com/exBAt3KuXV