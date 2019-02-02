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Украинец Сердюк стал игроком Боавишты

10:40 292 Читати українською
Украинец Сердюк стал игроком Боавишты
Евгений Сердюк / Инстаграм футболиста

Украинский нападающий Евгений Сердюк перешел в Боавишту.

20-летний украинский нападающий перешел в Боавишту и подписал контракт на 3 года, сообщает твиттер португальского клуба. Другие детали сделки пока неизвестны.

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К слову, бывшей командой Сердюка была Фатима с третьей по силе лиги Португалии, в предыдущем клубе украинец забил 10 голов в 15 матчах.

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Заметим, что новый клуб украинца выступает в элитном дивизионе чемпионата Португалии. Боавишта занимает 16 место и находится в зоне вылета.

Теги
Главное Украинцы за рубежом Португалия Боавишта Боавишта Евгений Сердюк Евгений Сердюк
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