Украинец Сердюк стал игроком Боавишты

Украинский нападающий Евгений Сердюк перешел в Боавишту.
20-летний украинский нападающий перешел в Боавишту и подписал контракт на 3 года, сообщает твиттер португальского клуба. Другие детали сделки пока неизвестны.
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К слову, бывшей командой Сердюка была Фатима с третьей по силе лиги Португалии, в предыдущем клубе украинец забил 10 голов в 15 матчах.
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Заметим, что новый клуб украинца выступает в элитном дивизионе чемпионата Португалии. Боавишта занимает 16 место и находится в зоне вылета.