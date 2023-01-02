Пюник на своем официальном сайте сообщил об уходе сразу 5 игроков, среди которых и Роберт Гегедош.

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Также из команды ушли Борис Варга, Неманья Младенович, Марьян Радески и Александр Карапетян. Добавим, что Пюник является 15-кратным чемпионом Армении, а также 8-кратным обладателем Кубка Армении и 9-кратным победителем Суперкубка Армении.

За свою карьеру Гегедош успел поиграть за целый ряд украинских клубов (Говерла, Поляна, Ужгород, Минай, Металлист 1925, Верес и Перемога Днепр), а за границей – в словацких Славой Сечевце и СК Сакуров и польском Горнике.

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