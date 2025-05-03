Испания, 3-й дивизион, 35-й тур

Алькоркон – Еклано – 2:0

Голы: Бальестерос, 30, Копотун, 83 (пен)

Алавес сыграл вничью с Атлетико, обойдя Цыганкова, Вильяреал победил Осасуну в матче с 6 голами

Алькоркон одержал победу над Еклано, к которой присоединился и Владислав Копотун. Украинец очень комфортно чувствует себя в третьем дивизионе Испании, регулярно улучшая свою статистику. Сейчас в активе Копотуна 13 голов и оформил два ассиста в 28 матчах за Алькоркон. Владислав входит в тройку лучших бомбардиров в третьем дивизионе Испании.

Напомним, Копотун родился в Ковеле. Воспитанник испанского клуба Сабадель. В июле 2024-го перешел в Алькоркон, подписав контракт до 30 июня 2025 года. В Украине Владислав не выступал.