Чемпионат Испании U-16

Атлетик Сегре U-16 – Барселона U-16 – 0:5

Голы: Рыбак, 14, 56, Балмон, 20, 39, Бассас, 45

Главной звездой матча стал украинский полузащитник Барселоны Артем Рыбак. Он открыл счет уже на 14-й минуте: украинец принял передачу от защитника соперников и точно отправил мяч в ворота.

Также Рыбак отдал невероятный ассист на второй гол Балмона на 39-й минуте (до этого он забил еще на 20-й). Украинец принял мяч прямо на боковой линии вратарской площадки, развернулся и сбросил под удар Балмону – настоящее мастерство и точность!

Дополнительно Барселона отличилась еще двумя мячами: Бассас замкнул результативную атаку на 45-й минуте, а Рыбак еще раз продемонстрировал свой класс и оформил дубль. В итоге Барселона разгромила Атлетик Сегре со счетом 5:0.

Gol de Artem Rybak, me parece un auténtico jugadorazo el ucraniano pic.twitter.com/MfIPgGti7V — Juan (@juaniyo05_) September 20, 2025

GOOOOAL! Unai Balmon scores a brace. Incredible assist by Artem Rybak. 3-0 pic.twitter.com/SCnzGaSzRj — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) September 20, 2025

