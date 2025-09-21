Украинец продолжает феерить в Барселоне – оформил дубль и отдал топовый ассист (ВИДЕО)
Полузащитник Барселоны Артем Рыбак продолжает зажигать в Испании.
Чемпионат Испании U-16
Атлетик Сегре U-16 – Барселона U-16 – 0:5
Голы: Рыбак, 14, 56, Балмон, 20, 39, Бассас, 45
Главной звездой матча стал украинский полузащитник Барселоны Артем Рыбак. Он открыл счет уже на 14-й минуте: украинец принял передачу от защитника соперников и точно отправил мяч в ворота.
Также Рыбак отдал невероятный ассист на второй гол Балмона на 39-й минуте (до этого он забил еще на 20-й). Украинец принял мяч прямо на боковой линии вратарской площадки, развернулся и сбросил под удар Балмону – настоящее мастерство и точность!
Дополнительно Барселона отличилась еще двумя мячами: Бассас замкнул результативную атаку на 45-й минуте, а Рыбак еще раз продемонстрировал свой класс и оформил дубль. В итоге Барселона разгромила Атлетик Сегре со счетом 5:0.
