Украинец принял участие в разгроме Манчестер Юнайтед – он отметился результативным действием
Полузащитник Линкольн Сити Иван Варфоломеев принял участие в победе над молодежной командой Манчестер Юнайтед (3:0).
Линкольн Сити одолел Манчестер Юнайтед U-21 в EFL Trophy. Украинец Иван Варфоломеев принял в этом непосредственное участие. Он вышел в стартовом составе своей команды и сыграл 66 минут.
На 25-й минуте украинец отметился желтой карточкой, а на 47-й – голевой передачей на Тома Хамера. Так Линкольн Сити открыл счет в этой встрече, которую впоследствии выиграл со счетом 3:0.
Благодаря этой победе Линкольн лидирует в своей 4-й группе, опережая Ноттс Каунти на три очка.
