Линкольн Сити одолел Манчестер Юнайтед U-21 в EFL Trophy. Украинец Иван Варфоломеев принял в этом непосредственное участие. Он вышел в стартовом составе своей команды и сыграл 66 минут.

Украинец оформил эффектный ассист в матче против Челси в Кубке лиги (ВИДЕО)

На 25-й минуте украинец отметился желтой карточкой, а на 47-й – голевой передачей на Тома Хамера. Так Линкольн Сити открыл счет в этой встрече, которую впоследствии выиграл со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Линкольн лидирует в своей 4-й группе, опережая Ноттс Каунти на три очка.

Поразил Бергкампа, пережил трагедию друга и поддержал Миколенко: бесконечные испытания Донни ван де Беека