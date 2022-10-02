Португалец Бруну Лаже остался без работы. Вулверхэмптон объявил об отставке 46-летнего специалиста на своем официальном сайте. Лаже возглавлял "волков" с лета 2021 года.

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"Бруно – великолепный тренер. С ним и его штабом было приятно работать на протяжении всего времени, поэтому мы с большой грустью вынуждены принять это непростое решение. Не сомневаюсь, что Лаже добьется успеха в другом месте", – сказал председатель совета директоров клуба Джефф Ши.

К слову, это уже третья отставка в нынешнем сезоне АПЛ. Ранее Борнмут уволил Скотта Паркера, а Челси – Томаса Тухеля. Пока Вулверхэмптон будет искать замену, без тренера, в частности, будет Макс Килман – защитник, который получал украинский паспорт, но ФИФА не разрешила ему играть за нашу сборную.

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