Четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ оказался фатальным не для всех украинских легионеров.

Защитник Евгений Чеберко из Коламбус Крю попал в символическую сборную этого этапа соревнования.

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Украинец отыграл все 210 минут напряженного двухматчевого противостояния с Тигрес. Команды обменялись ничьими 1:1, и лишь в серии пенальти Коламбус оказался сильнее. В полуфинале соперником чемпиона МЛС станет другая мексиканская команда – Монтеррей, которая выбила Интер Майами Лионеля Месси и Сергея Кривцова.

Напомним, 26-летний Чеберко проводит за Коламбус второй сезон. В нынешней кампании защитник отыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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