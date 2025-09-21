Полузащитник Монреаля Геннадий Синчук стал единственным украинцем в престижном рейтинге.

Геннадий Синчук попал в рейтинг 200 лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Список игроков определялся по их выступлениям в 2025 году.

Михавко опередил звездного новичка Реала в рейтинге лучших молодых защитников мира

Украинский вингер набрал 70,2 балла в рейтинге. Лидером списка является полузащитник Барселоны Ламин Ямаль, у которого 97,7 баллов. Вторым стал одноклубник Ямаля Пау Кубарси (93,4). Топ-3 замкнул полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери (87,8).

Также в рейтинг CIES вошли три бразильских легионера Шахтера: Лукас Феррейра (75,9), Алиссон Сантана (73,4) и Кауан Элиас (71,8).

К слову, Геннадий Синчук в текущем сезоне провел 17 матчей за Монреаль, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Дубль Месси помог Интеру Майами одолеть ДС Юнайтед, Коламбус Чеберка потерял очки, хороший матч Синчука: МЛС