Алексей Сыч получил 7,5 балла от сайта Sofascore.com за игру против Генка.

Игру правого защитника/латераля Кортрейка Алексея Сыча портал Sofascore.com оценил высокой оценкой в 7,5 балла. Это – шестая оценка среди игроков Кортрейка. В составе соперника оценку выше, чем у Сыча, получили только два футболиста.

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Алексей провёл полный матч. Результативными действиями или карточками не отличился. Его команда обыграла лидера чемпионата Бельгии Генк со счётом 1:0 благодаря голу Авенатти на 83-й минуте. Благодаря этой победе Кортрейк поднялся с 17 на 16 место в турнирной таблице, но продолжает находиться в зоне вылета.

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