"Ой, все очень на позитиве. Я увидел его после выездного матча с мексиканским Тигрес (2:1). Он зашел в раздевалку, поблагодарил всех и сказал, что я провел хороший матч. После этого мы сразу разошлись, ведь нужно было возвращаться домой.

По завершении выходного увиделись на тренировке. Заметил, что он максимально простой парень, к которому можно подойти и спокойно о чем-то спросить. В этом видно, что Сон большой профессионал и хороший человек.

Будем теперь действовать на одном фланге? Да когда приходят такие люди – это просто кайф играть с ними. Конечно, Сон является усилением состава. Но еще до его приезда я играл с Денисом Буангой, который тоже является звездным футболистом. Посмотрим как теперь тренерский штаб распределит их на поле.

Что отличает игрока уровня Хын Мин Сона от других? До поединка с Чикаго Файр мы делали две предматчевых тренировки, моделировали будущего соперника. Затем работали над завершением и там с первого удара было видно, что Сон – это человек, который многого достиг в футболе. Сразу понимаешь, где он выступал до этого", – поделился Смоляков в интервью Украинскому футболу.

