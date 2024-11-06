Статистические порталы поставили украинцу низкие оценки, но наставник придерживается противоположного мнения.

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"Игнатенко был лучшим в матче. Он замечательный игрок, однако мы купили его неподготовленным. До этого он лишь полтора месяца тренировался с фитнес-тренером, без этого никак. Но он показал потенциал", – цитирует Вайсса SME.

Напомним, после 4 туров Слован является худшей командой ЛЧ, имея 0 очков и разницу голов 2:15. Игнатенко все матчи начинал со старта, однако не отличался результативными действиями. Летом украинца пригласили свободным агентом, поскольку его предыдущий клуб, Бордо, обанкротился.

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