Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставив апелляционную жалобу футболиста Тараса Дурая без удовлетворения, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, в рамках дела о договорных матчах ПФК Сумы, КДК УАФ запретил футболисту осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и прочее), сроком на три года. 1 декабря 2020 года Апелляционный комитет УАФ оставил решение КДК УАФ без изменений. Игрок решил искать справедливости в CAS, однако и здесь не преуспел. Учитывая возраст футболиста – в июле ему исполнится 39 лет – о продолжении карьеры футболиста он может забыть.

К слову, Дурай – воспитанник тернопольского футбола. Выступал за местную Ниву, бережанский Сокол, Зарю, Волынь, кировоградскую Зирку, Оболонь и Сумы. За рубежом играл за белорусские Белшину, Неман и Гомель.

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