Украинец Полярус похвастался тремя индивидуальными наградами по итогам сезона в российской ФНЛ

Украинец в своем Instagram показал три индивидуальные награды, которые получил за выступления в ФНЛ 2019/20.

Экс-игрок Александрии подписал контракт с клубом из аннексированного Крыма

Полярус признан лучшим игроком, легионером и ассистентом второго дивизиона России. В его активе 26 матчей в чемпионате, 5 голов и 9 результативных передач. Химки заняли второе место, гарантировав себе выход в элиту. Также команда играла в финале Кубка России, где минимально уступила Зениту.

Напомним, Полярус присоединился к Химкам летом 2019-го, а до этого восемь лет провел в структуре Александрии.

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