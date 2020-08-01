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Украинец Полярус похвастался тремя индивидуальными наградами по итогам сезона в российской ФНЛ

17:34 - Читати українською
Украинец Полярус похвастался тремя индивидуальными наградами по итогам сезона в российской ФНЛ
Артем Полярус / Сайт Химок

Сезон 2019/20 сложился успешно для хавбека подмосковных Химок Артема Поляруса.

Украинец в своем Instagram показал три индивидуальные награды, которые получил за выступления в ФНЛ 2019/20.

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Полярус признан лучшим игроком, легионером и ассистентом второго дивизиона России. В его активе 26 матчей в чемпионате, 5 голов и 9 результативных передач. Химки заняли второе место, гарантировав себе выход в элиту. Также команда играла в финале Кубка России, где минимально уступила Зениту.

Напомним, Полярус присоединился к Химкам летом 2019-го, а до этого восемь лет провел в структуре Александрии.

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Артем Артем Полярус Россия Украинцы за рубежом Химки Химки
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