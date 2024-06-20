Полузащитник Адам Бучко подписал контракт с юниорской командой немецкого Шальке, которая будет выступать в Бундеслиге своей возрастной категории, сообщает LEGIONERS.UA. Соглашение 16-летнего футболиста с клубом рассчитано на один год.

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Шестнадцатилетний Адам Бучко – воспитанник львовского Руха. Прошлые два сезона он провел в Айнтрахт-Дортмунд и Шальке.

К слову, в сезоне 2022/23 Адам сыграл 20 матчей, забил 8 голов и отдал 10 ассистов. В прошлом сезоне Адам получил травму и провел лишь 8 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 ассистов.

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