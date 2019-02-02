Украинец Пилипчук возглавил минское Динамо

Украинский тренер Роман Пилипчук возглавил минское Динамо.

Минское Динамо на своем официальном сайте объявило о назначении нового главного тренера – им стал украинец Роман Пилипчук. Никакие детали контракта не разглашаются.

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Напомним, Пилипчук известен в Украине своей работой с донецким Олимпиком, также украинец был старшим тренером сборной Таджикистана и ассистентом тренера в московском Спартаке.

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