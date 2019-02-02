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Украинец Пилипчук возглавил минское Динамо

00:14 53 Читати українською
Украинец Пилипчук возглавил минское Динамо
Роман Пилипчук / ФК Динамо Минск

Украинский тренер Роман Пилипчук возглавил минское Динамо.

Минское Динамо на своем официальном сайте объявило о назначении нового главного тренера – им стал украинец Роман Пилипчук. Никакие детали контракта не разглашаются.

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Напомним, Пилипчук известен в Украине своей работой с донецким Олимпиком, также украинец был старшим тренером сборной Таджикистана и ассистентом тренера в московском Спартаке.

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Теги
Мир Динамо Минск Динамо Минск Беларусь Роман Пилипчук
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