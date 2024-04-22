Английская Премьер-лига 2

Сандерленд U-21 – Ливерпуль U-21 – 2:1

Голы: Джонс, 14, Тутеров, 54 – Кумас, 9

Тутеров вышел в основе Сандерленда на матч молодежного чемпионата Англии против Ливерпуля. На этом уровне разница между командами не такая большая.

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Соперники быстро обменялись голами, а на старте второй половины наступил звездный час Тутерова. 18-летний украинец с нескольких метров замкнул хороший прострел партнера. Удар Тимура оказался победным и гарантировал Сандерленду место в плей-офф.

Тутеров ждал этого момента год. Нападающий в апреле 2023-го перебрался из Колоса и никак не мог открыть счет своим английским голам. Напомним, в первой команде Сандерленда выступает его земляк – Назарий Русин.

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