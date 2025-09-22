Чемпионат Германии U-19 2025/26, 7-й тур

Унион Берлин U-19 – Берлинер U-19 – 5:0

Голы: Богданов, 2, 49, 90, Али, 17, Энгель, 85

Дмитрий Богданов вышел в стартовом составе Униона Берлин U-19 и уже на 2-й минуте открыл счет в игре, получив пас от Адесияна, обыграв вратаря и забив в пустые ворота. Али на 17-й минуте удвоил преимущество, замкнув навес с левого фланга.

Украинец продолжает феерить в Барселоне – оформил дубль и отдал топовый ассист (ВИДЕО)

Украинец на старте второго тайма оформил дубль: теперь Дмитрий поразил сетку ворот соперника после удачной комбинации на правом краю штрафной. В конце игры Энгель классным обводящим ударом в дальний угол увеличил преимущество, а последнее слово было за Богдановым, который головой замкнул передачу Энгеля, получившим мяч после отскока от штанги.

Стоит добавить, что этот хет-трик стал вторым для украинского нападающего в составе Унион Берлина U-19, к которому он присоединился в прошлом месяце. В общем, у Богданова убийственная статистика: 9 голов в 5 матчах за команду. Унион Берлин U-19 набрал 19 очков в группе C предварительного раунда молодежного чемпионата Германии, оторвавшись от Энерги Котбус.

Украинский футболист зажигает в Барселоне: забил в финале ЧМ, стал лучшим бомбардиром, считается топ-проектом