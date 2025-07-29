Региональная лига открыла сезон 2025/26 в Германии. В матче первого тура удалось отличиться украинскому игроку Ваккер Бургхаузен Артуру Андрейчику.

Германия, Региональная лига, 1-й тур

Аубштадт – Ваккер Бургхаузен – 1:0

Гол: Андрейчик, 41

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Стартовал новый сезон в четвертом дивизионе Германии. В одном из матчей первого тура Региональной лиги отличился украинец – латераль Ваккер Бургхаузен Артур Андрейчик.

Украинец элегантно опрокинул вратаря соперников на 41-й минуте матча против Аубштадта, принеся своей команде минимальную победу на старте чемпионата.

За Ваккер Бургхаузен Андрейчик выступает с 2022 года, перейдя в команду из академии киевской Оболони.

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