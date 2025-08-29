Полузащитник Сандерленда Тимур Тутеров оформил два гола в матче против Вест Хэма.

Тимур Тутеров вышел в стартовом составе Сандерленда U-21 на матч против сверстников из Вест Хэма на матч в АПЛ-2.

Кубок английской лиги: лидер Вест Хэма повздорил с фанатами, Украинцы разделились – двое выбыли, двое прошли дальше

Украинский полузащитник, находясь в штрафной площадке, получил передачу от партнера и точно пробил под перекладину. Второй гол Тутеров оформил с пенальти. Впрочем, это не помогло команде украинца добыть положительный результат. Сандерленд проиграл Вест Хэму 2:4.

Стоит заметить, что Тутеров присоединился к Сандерленду в 2023 году, перейдя из Колоса.