Украинец отметился дебютным дублем в чемпионате Англии – ВИДЕО
Полузащитник Сандерленда Тимур Тутеров оформил два гола в матче против Вест Хэма.
Тимур Тутеров вышел в стартовом составе Сандерленда U-21 на матч против сверстников из Вест Хэма на матч в АПЛ-2.
Украинский полузащитник, находясь в штрафной площадке, получил передачу от партнера и точно пробил под перекладину. Второй гол Тутеров оформил с пенальти. Впрочем, это не помогло команде украинца добыть положительный результат. Сандерленд проиграл Вест Хэму 2:4.
Стоит заметить, что Тутеров присоединился к Сандерленду в 2023 году, перейдя из Колоса.
