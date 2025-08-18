Украинский нападающий Ирони Тверии Станислав Беленький забил гол в матче против Хапоэля Петах-Тиква. Видео взятия ворот смотрите на "Футбол 24".

Кубок Израиля, предварительный раунд

Хапоэль Петах-Тиква – Ирони Тверия – 3:2

Голы: Голан, 21, Дгани, 33, Гиссин, 84 – Готлиб, 11, Беленький, 49

Украинец Станислав Беленький отличился за Ирони Тверию в Кубке Израиля. 26-летний форвард сравнял счет в начале второго тайма, но в итоге его команда уступила Хапоэлю из Петах-Тиквы со счетом 2:3.

Напомним, Беленький является воспитанником донецкого Олимпика. Также он успел поиграть за Рух, но преимущественно выступал заграницей: в Динамо Брест, Динамо Тбилиси, Маккаби Нетания и других клубах.

