Кызыл-Жар не удержал победу над Шахтером Караганды несмотря на красивый гол украинца Юрия Бушмана и вылетел на стадии 2 раунда Кубка Казахстана. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Кубок Казахстана-2021, 2-й раунд

Шахтер Караганды – Кызыл-Жар – 3:2

Голы: Таттибаев, 75, 86, Атановски, 89 – Бушман, 49, Смайлагич, 67

Удаление: Карашкевич, 72, (Кызыл-Жар)

Первая половина встречи прошла без голов, а вот после перерыва команды выдали голевую феерию. Начал её Юрий Бушман, который ударом со стандарта рядом с правым краем штрафной открыл счет во встрече.

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Смайлагич закрепил успешный удар украинца, но после удаления Карашкевича Шахтер совершил фантастический камбэк. Уже через 3 минуты Таттибаев отыграл 1 мяч, а на 86 минуте оформил дубль. Атановски на 89 минуте принес победу Шахтеру и получил путевку в следующий раунд.

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