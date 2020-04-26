Украинец отдал победный ассист за Слуцк и стал одним из героев – сенсационный лидер продолжает удивлять Беларусь

Слуцк в результативном матче одолел Белшину (3:2) и продолжает возглавлять белорусское первенство после 6 туров. Евгений Чеботаев стал одним из героев поединка. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Беларуси, 6 тур

Слуцк – Белшина – 3:2

Голы: Умар, 20, 88, Сердюк, 35 – Ковель, 44, Бордуков, 52

Удаление: Ройчев, 82 (Белшина)

Слуцк, который лидировал в чемпионате после 5-ти туров, принимал аутсайдера Белшину. Хозяева в середине первого тайма создали себе комфортно преимущество благодаря голам Умара и Сердюка. Впрочем, еще до перерыва экс-карпатовец Леонид Ковель сократил отставание Белшины, а во втором тайме гости шокировали Слуцк, сравняв счет.

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После этого Белшина могла даже выйти вперед – одном из эпизодов Сергей Чеботаев вынес мяч с линии собственных ворот. В конце матча гости остались в меньшинстве после удаления Ройчева, чем Слуцк сразу воспользовался. На 88-й минуте экс-защитник Александрии навесил точно на голову Умару, который принес хозяевам тяжелые 3 пункта.

Благодаря этой победе Слуцк набрал 13 очков и продолжает лидировать, опережая БАТЭ на 3 пункта. Белшина замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь 2 балла.

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