Данди Юнайтед уверенно победил Абердин в матче 3-го тура чемпионата Шотландии. Результат и видеообзор поединка смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Шотландии 2025/26, 3-й тур

Данди Юнайтед – Абердин – 2:0

Голы: Долчек, 45, Эсселинк, 50

В основном составе Данди Юнайтед уже привычно появился украинский вратарь Евгений Кучеренко. Sofascore оценила его перфоманс против Абердина (клуба, где свою тренерскую карьеру начинал легендарный сэр Алекс Фергюсон) в довольно скромные 6,7 балла.

Однако, на это есть причина – Кучеренко пришлось выполнить лишь 2 сейва за игру, хотя Абердин аж 16 раз пробивал по его воротам. А победу Данди Юнайтед принесли Долчек и Эсселинк, которые забили в конце первого тайма и на старте второго соответственно.

К слову, Абердин станет соперником Шахтера в Лиге конференций – матч против "горняков" запланирован на 2 октября. Сейчас шотландцы замыкают турнирную таблицу, набрав лишь одно очко после 5 туров (и ни одного забитого гола).

