Грузия, 12 тур

Динамо Батуми – Дила Гори – 0:2

Голы: Вандерсон, 68, Ковталюк, 86

Команда, которой руководит украинец Андрей Демченко, приехала в гости к текущему лидеру первенства и сенсационно смогла победить. Стоит заметить, что до сегодня Динамо Батуми не потерпело ни одного поражения в рамках нынешнего сезона.

Безудержный украинец забил в третьем матче подряд и борется за "золотой бутс" за границей

Героем встречи стал еще один наш земляк. Николай Ковталюк сначала отдал ассист на Вандерсона, а чуть позже поставил голевую точку в матче.