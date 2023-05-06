Украинец оформил гол+пас, организовав первое поражение лидера чемпионата Грузии
00:15 - Читати українською
Дила Гори обыграла Динамо Батуми в рамках 12-го тура чемпионата Грузии.
Грузия, 12 тур
Динамо Батуми – Дила Гори – 0:2
Голы: Вандерсон, 68, Ковталюк, 86
Команда, которой руководит украинец Андрей Демченко, приехала в гости к текущему лидеру первенства и сенсационно смогла победить. Стоит заметить, что до сегодня Динамо Батуми не потерпело ни одного поражения в рамках нынешнего сезона.
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Героем встречи стал еще один наш земляк. Николай Ковталюк сначала отдал ассист на Вандерсона, а чуть позже поставил голевую точку в матче.
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