Полузащитник Линкольн Сити Иван Варфоломеев отдал голевую передачу в матче с Челси.

В эти минуты проходит матч 3-го раунда Кубка английской Лиги, в котором Линкольн Сити принимает на своем поле Челси. После первого тайма хозяева ведут в счете благодаря голу Роба Стрита на 42-й минуте.

Ассист на него оформил украинец Иван Варфоломеев. Он одним касанием перехватил мяч вблизи чужой штрафной площади и одновременно аккуратно сделал пас Стриту под удар.

Напомним, что Линкольн Сити подписал Варфоломеева в конце августа.