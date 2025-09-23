Украинец оформил эффектный ассист в матче с Челси в Кубке лиги (ВИДЕО)
22:49 - Читати українською
Полузащитник Линкольн Сити Иван Варфоломеев отдал голевую передачу в матче с Челси.
В эти минуты проходит матч 3-го раунда Кубка английской Лиги, в котором Линкольн Сити принимает на своем поле Челси. После первого тайма хозяева ведут в счете благодаря голу Роба Стрита на 42-й минуте.
Ванат смог забивать Атлетику и не попал в пустые – Жирона привезла из Бильбао ничью, Валенсия оступилась с Эспаньолом
Ассист на него оформил украинец Иван Варфоломеев. Он одним касанием перехватил мяч вблизи чужой штрафной площади и одновременно аккуратно сделал пас Стриту под удар.
Напомним, что Линкольн Сити подписал Варфоломеева в конце августа.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter