Гурник Забже на официальном сайте объявил о подписании 22-летнего украинца. Новичок получил контракт до 30 июня 2027-го с возможностью продления и игровой номер 33.

Хлань достался Гурнику бесплатно, поскольку ранее закончилось его соглашение с Лехией. За 2 сезона в гданьской команде вингер провел 55 матчей, оформив 14 голов и 10 ассистов. Украинец идет на повышение – если Лехия постоянно имела финансовые проблемы и боролась за выживание, то Гурник является крепким середняком Экстраклясы.

К слову, новым одноклубником Хланя станет легендарный Лукаш Подольски. Победителю ЧМ-2014 уже 40 лет, однако он до сих пор остается важным игроком для Гурника.

