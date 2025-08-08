Чешская Искра Домажлице в своих соцсетях сообщила о подписании украинского защитника Никиты Синицына.

Драматическое поражение Моуринью, на украинца повесили скандальный пенальти: Лига чемпионов, результаты матчей среды

Перебрался он на правах свободного агента (интересно, что и до этого все его переходы происходили так же). Срок контракта не разглашается.

Добавим, что 27-летний Синицын является воспитанником Днепра Черкассы, успел поиграть в Бразилии (Колатина), Хорватии (Юрьевач, Ратар, Борац) и Финляндии (Ловииса, Футура).

Полесье уничтожило Пакш в матче Лиги конференций – два ассиста Крушинского, голы экс-игроков Динамо и красная Михайличенко