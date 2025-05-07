Защитник Визелы Орест Лебеденко оказался в сфере интересов Витории Гимараеш, которая фактически гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон.

Витория Гимараеш уже размышляет об усилении состава и уже остановилась на кандидатурах Ореста Лебеденко и Райана Гильерме, сообщает O Jogo.

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Что насчет украинца, то с ним переговоры вышли на финальную стадию, а его контракт с Визелой завершается 30 июня этого года. Отмечается, что переход должен быть закрыт уже в ближайшие дни. Райан Гильерме (атакующий полузащитник), выступающий на правах аренды за Лейрию (права принадлежат бразильской Форталеге), уже выражал намерение присоединиться к Витории Гимараеш.

Добавим, что Лебеденко проводит достаточно результативный сезон в составе Визелы – 3 гола и 7 ассистов в 31 матче этого сезона.

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