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Украинец Мищенко перешел в СКА-Хабаровск

09:16 50 Читати українською
Украинец Мищенко перешел в СКА-Хабаровск
Андрей Мищенко рад переходу в СКА-Хабаровск / Сайт российского клуба

Украинский защитник Андрей Мищенко решил перебраться в чемпионат России.

Российский СКА-Хабаровск подписал украинского защитника Андрея Мищенко. Контракт между клубом и футболистом рассчитан на 1 год, сообщает официальный сайт СКА-Хабаровск.

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К слову, последним клубом Мищенко был одесский Черноморец, где в апреле этого года защитник был переведен в дубль команды. Всего в прошлом сезоне Мищенко сыграл 13 поединков во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Заметим, что СКА-Хабаровск выступает во втором по силе дивизионе России, где в прошлом году финишировал на 7 позиции.

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Теги
Украинцы за рубежом Трансферы Россия СКА-Хабаровск Андрій Міщенко Андрій Міщенко
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