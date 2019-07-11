Украинец Мищенко перешел в СКА-Хабаровск

Украинский защитник Андрей Мищенко решил перебраться в чемпионат России.

Российский СКА-Хабаровск подписал украинского защитника Андрея Мищенко. Контракт между клубом и футболистом рассчитан на 1 год, сообщает официальный сайт СКА-Хабаровск.

Защитник Шахтера Сагуткин перешел в российский Енисей

К слову, последним клубом Мищенко был одесский Черноморец, где в апреле этого года защитник был переведен в дубль команды. Всего в прошлом сезоне Мищенко сыграл 13 поединков во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Заметим, что СКА-Хабаровск выступает во втором по силе дивизионе России, где в прошлом году финишировал на 7 позиции.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали