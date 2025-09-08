Украинский полузащитник Иван Струк дебютировал за юношескую сборную Латвии U-19. 17-летний уроженец Чорткова из Тернопольской области вышел в стартовом составе латвийцев на товарищескую игру против сверстников из Мальты (3:0).

После матча Иван на своей странице в социальной сети Instagram выложил фото с игры, написав: "Горд играть за Латвию". Забавно, что на Transfermarkt фамилия украинца уже изменена на латвийский манер – Струкс.

Напомним, в декабре 2022 года 16-летний Струк присоединился к Академии Челси. Тогда из 9-ти претендентов контракт предложили лишь украинцу (к слову, среди конкурентов был даже один из сыновей Андрея Шевченко). Однако Иван не сумел зарекомендовать себя в лондонском клубе и в августе 2023-го перебрался в Сандерленд, где выступал сначала за U-16, а затем за U-18 (вместе с Джобом Беллингемом).

К слову, семья Струка имеет футбольную историю. Так, его отец, Игорь Струк, выступал за чертковский Кристалл и тернопольскую Ниву. Дедушка, Иван Струк, играл за Чертковский Кристалл, тернопольскую Ниву, ивано-франковский Спартак, а также трижды становился обладателем кубка СССР "Золотой колос" среди сельских команд в составе бучацкого Колоса.