– Артем, в эту международную паузу молодежная сборная Украины играет без тебя. Не скучаешь по команде?

– Скучаю, но мы общались с главным тренером Унаи Мельгосой и пришли к выводу, что мне будет лучше пропустить этот сбор, чтобы адаптироваться на новом месте. У меня много времени ушло на оформление различных документов, обустройство быта – все это требует личного присутствия.

Надеюсь, буду готовиться уже к Евро. Всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Важно за время, оставшееся до турнира, хорошо проявить себя в клубе.

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– То есть ты не согласен с теми, кто считает, что отъезд в такие далекие страны может поставить для футболиста крест на выступлениях за сборную?

– Конечно, нет. Здесь на самом деле очень высокий уровень футбола. Практически в каждой команде есть футболисты и с опытом, и с большим мастерством, так что в МЛС конкурентная среда, – заявил Артем Смоляков в интервью Украинскому футболу.

Напомним, молодежная сборная Украины на неделе провела матчи против сборной Польши, которой уступила в напряженной игре (2:3) и против сборной Словении (1:1). Словенцев подопечные Мельгосы дожали в серии пенальти (6:5).

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