Ла Нусия, выступающая в четвертом по рангу дивизионе чемпионата Испании, сообщила, что Артур Мурза тренируется вместе с первой командой. Информации о переходе пока нет.

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Отметим, что 21-летний украинец был первым зимним новичком Металлиста, но так и не дебютировал за харьковчан в официальных матчах. Предыдущим клубом воспитанника Мариуполя была Оболонь. В нынешнем сезоне Первой лиги Мурза сыграл 15 матчей (5 голов, 2 ассиста).

Напомним, после начала полномасштабного нападения России более 4 млн украинцев оказались за границей. За пределами Украины сейчас находятся футболисты, находившиеся там на момент введения военного положения.

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