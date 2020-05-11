Украинец из чемпионата Беларуси заболел коронавирусом – клуб ушел на карантин, – СМИ

В единственном европейском чемпионате, проводящим матчи в условиях пандемии COVID-19 – белорусской Высшей лиге – выявлен первый инфицированный игрок.
Накануне положительный тест на коронавирус сдал неназванный игрок ФК Минск, сообщает Прессбол.
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Команда вынуждена уйти на 2-недельный карантин и временно не будет участвовать в чемпионате. В составе минского клуба выступают сразу четверо украинцев – защитники Дмитрий Рыжук и Евгений Чаговец, а также полузащитники Александр Васильев и Владислав Насибулин. По данным Tribuna.com Беларусь, COVID-19 заболел воспитанник донецкого Шахтера Чаговец.
Минчане успели провести 8 матчей в Высшей лиге и занимают 12-е место. В прошлую пятницу Минск сыграл выездной поединок против Городеи (1:1).
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