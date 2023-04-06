19-летний украинец вернулся к тренировкам с "пчелами" и начал работу с мячом. Об этом сам футболист сообщил в Instagram.

Мудрик – второй худший новичок Челси: приговор украинцу от прессы и намек на летний уход

"Рад вернуться на поле", – написал Ярмолюк. Егор пропустил около месяца из-за травмы и поэтому не смог помочь сборной Украины U-19 в поединках элит-раунда квалификации на Евро-2023.

Напомним, Ярмолюк перебрался в Брентфорд из СК Днепр-1 за 1,5 миллиона евро. В АПЛ еще не играл, но провел 18 минут в Кубке английской лиги. Выступает за вторую команду.

Мудрика оскорбляют в Челси, сенсационная замена Ротаня, Ребров и Лига чемпионов