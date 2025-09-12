– Какие в целом эмоции после этого гола и победы? Что после победы говорили партнеры по команде?

– Замечательные эмоции, чрезвычайно рад помочь команде и забить важный гол в таком финале. После игры все поздравляли друг друга и были очень счастливы, что победили. Турнир очень сильный, достойные соперники, и все в команде приложили усилия к этой победе.

– Как тренеры Ла Масии оценивают твой прогресс за годы в клубе? Как оценил бы его сам?

– За тренеров сказать не могу, надо их спрашивать. От себя – все очень нравится, и чувствую, что во многих аспектах игры за эти годы прибавил.

– Какие имеешь планы, мечты и амбиции на будущее – и ближайшее, и на карьеру в целом?

– Ближайшие планы: хорошо выступить в чемпионате с клубом и достичь хороших результатов со сборной. В будущем хочу дорасти до первой команды. И мечтаю с ней завоевать как можно больше трофеев, – поделился Рыбак в комментарии Tribuna.

Напомним, Артем принес победу Барселоне на клубном чемпионате мира U-18, забив единственный гол в финальном поединке против аргентинского Расинга. Ранее Рыбак находился в системе Шахтера, но после полномасштабного вторжения России, когда ему было 12 лет, переехал и смог закрепиться в Барселоне. Не так давно юноша дебютировал за сборную Украины U-16, где провел уже 6 матчей и забил 1 гол.

