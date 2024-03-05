"Если тренер сборной будет на меня рассчитывать, то думаю, что договориться с клубом не будет вопросом. Это не будет проблемой", – сказал Ярмолюк в комментарии для Setanta Sports.

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Напомним, молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала Евро-2023 и завоевала дебютную для страны путевку на футбольный турнир Олимпиады. Соревнования пройдут с 24 июля по 10 августа в семи французских городах.

К слову, Егор Ярмолюк не был незаменимым в молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, преимущественно выступая за U-19. На клубном уровне легионер Брентфорда провел 16 матчей АПЛ в нынешнем сезоне, результативными действиями не отличался.

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