Серия B, 1-й тур

Эмполи – Падова – 3:1

Голы: Шпенди, 20, Попов, 41, 66 – Бортолусси, 25

Попов начал матч в запасе, но в середине тайма при счете 1:1 заменил травмированного Шпенди, который забил первый гол Эмполи. Для 18-летнего украинца это был лишь второй матч за взрослую команду "адзурри" и дебютный в чемпионате.

Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в чемпионате Италии – это лишь второй поединок за основу

Именно Попову суждено было определить результат поединка. Еще до перерыва он вывел Эмполи вперед, наказав защитника за опрометчивые действия на угловом. На 66-й минуте Богдан оформил дубль, замкнув подачу партнера ударом головой в падении "рыбкой". Гол несколько напомнил шедевр Робина ван Перси на ЧМ-2014 против испанцев. 3:1 – Эмполи начинает чемпионат с победы, а тосканская публика сходит с ума от Попова.