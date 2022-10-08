Полузащитник Максим Кучерявый впервые сыграл в стартовом составе в элитном дивизионе Шотландии. Его Сент-Джонстон обидно проиграл Селтику.

Чемпионат Шотландии, 10 тур

Сент-Джонстон – Селтик – 1:2

Голы: Митчелл, 90+3 – Консидайн, 42 (авт), Якумакис, 90+5

Селтик вышел вперед в конце первого тайма – Консидайн поразил свои ворота. Сент-Джонстон, казалось, вырвал ничью в компенсированное время – на 90+3 минуте Митчелл сравнял счет. Впрочем, гости сумели забить победный гол за считанные секунды до финального свистка.

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1:2 – Селтик набрал 24 очка и сохранил первую позицию в турнирной таблице. Сент-Джонстон идет 9-м, имея 10 баллов.

Для украинского хавбека Максима Кучерявого это был дебют в стартовом составе за Сент-Джонстон в чемпионате. На старте второго тайма 20-летний полузащитник получил желтую карточку, а через 10 минут был заменен, получив 6,5 от Sofa Score (средний балл в команде).

Напомним, "кельты" являются соперником Шахтера в групповом турнире. ЛЧ. Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:1. После трех туров у "горняков" 4 очка, Селтик набрал только одно.

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