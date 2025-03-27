Во время перерыва на матчи сборных Фортуна Дюссельдорф провела контрольную встречу с нидерландским Хераклесом. Игра состоялась 20 марта и завершилась со счетом 0:0, а на 72-й минуте в составе основной команды дебютировал Максим Лень.

Будущее украинца в Англии под большим вопросом – он не убедил под руководством легендарного чемпиона мира

Как отмечает Sport.ua, 18-летний украинец запомнился креативными действиями в центре поля и исполнением стандартов. Спортивный директор Фортуны Штефан Фоллмерхаузен, который отвечает за подготовку молодежных команд, отметил прогресс Максима Леня, его высокую технику, игровой интеллект. Если украинец так продолжит прогрессировать и в дальнейшем, то сможет заявить о себе в основной команде уже в следующем сезоне.

Напомним, Лень – воспитанник ФК Львов. Играл за Карпаты, откуда после начала полномасштабного вторжения переехал в Германию. Выступал за сборные Украины U-17 и U-19. С июля 2023 года находится в структуре Фортуны, провел за команду U-19 45 матчей, записав в свой актив 6 голов и 5 ассистов.

Украина отдала Польше триумф в перестрелке – Бражко и еще один футболист сборной привезли 3 гола, дубля Вьюнника мало