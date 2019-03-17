Украинец Баенко стал игроком Бухары

Защитник Владимир Баенко подписал контракт с Бухарой.

29-летний украинец подписал контракт с клубом из Узбекистана до 31 декабря следующего года, сообщает портал Transfermarkt.

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Напомним, последним клубом Баенко была латвийская Рига, где под руководством другого украинца – Виктора Скрипника, Баенко одержал чемпионство и кубок Латвии.

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К слову, во время зимнего перерыва защитник находился на просмотре в Десне, но клуб и игрок не подписали контракт. В Украине Баенко известный по выступлениям за Зирку.