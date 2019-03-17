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Украинец Баенко стал игроком Бухары

15:43 32 Читати українською
Украинец Баенко стал игроком Бухары
Владимир Баенко / ФК Зирка

Защитник Владимир Баенко подписал контракт с Бухарой.

29-летний украинец подписал контракт с клубом из Узбекистана до 31 декабря следующего года, сообщает портал Transfermarkt.

Близниченко за 3 минуты на поле забил красивый дебютный гол за Шериф, который оказался победным

Напомним, последним клубом Баенко была латвийская Рига, где под руководством другого украинца – Виктора Скрипника, Баенко одержал чемпионство и кубок Латвии.

Берсхот Вилрейк с Причиненко не смог победить Мехелен и выйти в высшую лигу Бельгии

К слову, во время зимнего перерыва защитник находился на просмотре в Десне, но клуб и игрок не подписали контракт. В Украине Баенко известный по выступлениям за Зирку.

Теги
Украинцы за рубежом Владимир Баенко Владимир Баенко ФК Бухара ФК Бухара Мир
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