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Украинец Альтман стал исполняющим обязанности наставника сборной Молдовы – он заменил экс-тренера Шахтера

21:03 87 Читати українською
Украинец Альтман стал исполняющим обязанности наставника сборной Молдовы – он заменил экс-тренера Шахтера
Семен Альтман / Соцсети

Украинский специалист Семен Альтман временно возглавил сборную Молдовы.

Исполнительный комитет Федерации футбола Молдовы принял решение уволить с должности главного тренера национальной команды Александра Спиридона, который был помощником Мирчи Луческу в Шахтере.

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Вместе с тем, исполняющим обязанности главного тренера сборной Молдовы назначен 73-летний специалист – Семен Альтман, сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдовы.

Напомним, Семен Альтман известен своей тренерской деятельностью в Черноморце и донецком Металлурге, с которыми завоевал бронзовые медали чемпионата Украины.

Последним тренерским опытом Альтмана была работа в симферопольской Таврии, которую покинул летом 2012 года. Недавно уркаинець стал директором национальных сборных Молдовы.

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Теги
Молдова Молдова Семен Альтман Евро-2020 Александр Спиридон, Александр Спиридон, Украинцы за рубежом
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