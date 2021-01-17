"Будем ли выигрывать чемпионат Европы? Пойдем, конечно. Мы же туда едем не на экскурсию. Задача есть. В финал нам по силам дойти. Мы обыграли действующих чемпионов Европы (Португалию), причем доигрывая вдесятером.

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Обыграли испанцев. С ними была немного другая игра, оборонялись, но с португальцами мы вдесятером контролировали мяч, а не тупо отбивались. Моментами возили португальцев", – поделился Кривцов в программе Вацко Live.

Напомним, сборная Украины попала на Евро-2020 в группу B, где соперниками команды Шевченко станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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