"Наши ребята могут собраться и показать результат, но они должны понимать, что надо работать "от" и "до". Иначе результата не достичь. Посмотрите, как играет Словакия. 10 игроков атакуют и 10 защищаются. Это команда, которая борется за результат.

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Я думаю, если игроки соберутся, если Ребров проведет изменения в составе и объяснит важность для команды отдаваться на полную, то все получится.

С Бельгией можно играть, это нам уже доказала Словакия. Они вышли и показали класс, а Бельгия была совсем никакой. Да, есть вопросы ко второму отмененному голу Лукаку, казалось, там не было офсайда, но дело не в том. Игра с Бельгией точно будет сложной, но мы можем их обыграть, если соберемся.

Главное – это спуститься на землю. Все пишут: "Ой-ой, у нас такой Мудрик, такой Судаков, такой Цыганков", но где они были во время прошлого матча? Просто нам надо спуститься с неба на землю, понять, что игроки такие, как и все. Выйти на поле, настроиться и качественно делать свою работу, а не так: "Вот я не хочу защищаться, я буду только нападать". Так в современном футболе не работает. Вся команда должна играть и на оборону, и на атаку", – сказал Сабо в комментарии УНИАН.

Напомним, в первом матче сборная Украины потерпела разгром от Румынии со счетом 0:3. Впереди у "сине-желтых" еще две дуэли в рамках группового этапа: против Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

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