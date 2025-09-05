"Я не жду ничего хорошего. Сборная давно не играла, поэтому даже состав сложно спрогнозировать, тем более у нас много травмированных. А Франция – это команда топ-уровня, поэтому она однозначно большой фаворит. Нам может помочь только чудо. Боюсь, чтобы наши не пропустили 4-5 мячей. Хотя игроки Франции играют в чемпионатах под большими нагрузками, поэтому, если забьют 2-3 мяча, то просто доведут дело до победы, не сильно тратя силы.

Украина – Франция: команды определились с формой на стартовый матч отбора ЧМ-2026

Насчет травм... Не факт, что Лунин играл бы. Место в воротах спокойно займет Трубин. Тымчик тоже не основной, на его позиции есть Конопля. А вот Миколенко – это потеря. Я не вижу в сборной больше футболистов его уровня на позиции левого защитника.

Поймите, у нас нет лидеров! Судаков, Шапаренко и Зинченко – это "свободные художники". Но сегодня другой футбол, где всем надо уметь защищаться. Франция будет оказывать большое давление на нашу оборону, поэтому Забарному и Матвиенко надо проявить свои лучшие качества.

Кого ожидаю увидеть в атаке? Все они слабенькие. Ни Довбик, ни Яремчук не являются основными в своих командах, выходя лишь эпизодически, а Ванат играл в очень слабом чемпионе УПЛ. Довбику очень трудно в Роме. Ему нужны хорошие крайние полузащитники, которые будут делать на него передачи. Артем в штрафной хозяин, он хорошо играет головой, но у него тоже нет обводки, хотя он больше двигается, чем Ванат. Думаю, против Франции Ребров выпустит именно Довбика.

Я думаю, что Ребров поступил правильно, не вызвав Ярмоленко. Он свое отыграл, а возраст есть возраст. Андрею надо уже заканчивать и воспитывать детей, возможно, стать помощником главного тренера.

Шансов с Францией у Украины практически нет. Наши проиграют 0:2 или 0:3. А в целом в группе Франция – безоговорочный лидер. Мы будем бороться с Исландией за второе место, у исландцев неплохая команда. Азербайджан – аутсайдер. Думаю, Украина дважды победит Азербайджан и чтобы занять второе место придется обыграть Исландию дома и на выезде сыграть вничью. Расклад примерно такой", – сказал Сабо в комментарии BLIK.

Напомним, матч Украина – Франция состоится уже сегодня, 5 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Франция: анонс матча отбора на ЧМ-2026